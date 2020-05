Sinais do PS levam Ana Gomes a reavaliar candidatura à presidência

Todos os sinais no PS apontam para que o partido não apoie formalmente nenhum candidato, alinhando com a recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa. Cenário que está a incomodar uma ala dos socialistas e que leva a ex-eurodeputada Ana Gomes a admitir agora concorrer a Belém."Mudou muita coisa. Vem dar muita preocupação a toda a gente, aos democratas do nosso País em particular. É grave e faz-nos refletir. O candidato do regime [Marcelo] vai polarizar a sociedade e isso vai facilitar a vida dos extremos e num momento em que temos aí a extrema-direita organizada. É tão grave que eu tenho de refletir se sou candidata", anunciou a diplomata no domingo à noite, na SIC. Ana Gomes considerou "lamentável e deprimente" a forma como o primeiro-ministro relançou Marcelo durante uma visita à Autoeuropa.Esta segunda-feira, à TSF, António Costa deu a entender que os socialistas não vão avançar com um candidato. "O PS tem uma tradição e nunca lançou um candidato [presidencial]", tendo apoiado "candidatos que existiam". O também líder socialista disse mesmo que "o momento para o PS – se pronunciar – sobre as Presidenciais não será seguramente anterior a estar definido o quadro de candidatos". Aliás, o congresso do partido foi adiado para o 1º trimestre de 2021, já depois da corrida a Belém. Costa deixa aliás novos sinais do apoio ao atual Chefe de Estado, afirmando que "não é preciso ser vidente, nem comentador, nem ler muitas sondagens para antever o que é o desejo profundo dos portugueses quanto ao exercício da função presidencial", ou seja, a reeleição de Marcelo.Também o presidente da Assembleia da República declarou apoio ao Chefe de Estado: "Se as eleições fossem amanhã não hesitaria em votar Marcelo", anunciou. O Presidente desvalorizou frisando que "as eleições não são a prioridade dos portugueses".O primeiro-ministro recusa-se a antecipar o processo de nomeação do governador do Banco de Portugal, alegando que isso deslegitimaria Carlos Costa, mas assegura que antes da escolha vai consultar os partidos e o Presidente da República. "No momento próprio essa questão será tratada, terei de falar com o senhor governador e ainda estamos bastante longe desse momento."