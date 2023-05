SIS é que sugeriu ao gabinete de Galamba que avisasse a PJ no caso do computador levado pelo ex-adjunto

A Polícia Judiciária (PJ) foi contactada pelo gabinete do ministro das Infraestruturas, João Galamba, horas depois de o SIS (Serviço de Informações e Segurança) ter sido informado de que o ex-adjunto do ministro, Frederico Pinheiro, tinha levado consigo um computador que continha informações classificadas.



A informação é avançada pelo Expresso, que acrescenta que no momento em que o diretor da Polícia Judiciária, Luís Neves, foi contactado por Galamba para denunciar o furto de um computador com informação confidencial, o SIS já tinha recuperado o computador.





O ex-adjunto foi depois alvo de queixas por violência física e furto do computador portátil no Ministério das Infraestruturas.