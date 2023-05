SIS ameaçou ex-adjunto para entregar computador

O ex-adjunto do ministro das Infraestruturas terá sido ameaçado pelo SIS para entregar o computador que tinha trazido do ministério. Segundo a revista ‘Visão’, Frederico Pinheiro recebeu um telefonema pelas 23h de alguém que se identificou como agente do SIS e que disse ter "ordens de cima" para recolher o aparelho.O agente avisou-o de que havia "muitas pressões" para resolver o assunto e deixou no ar a ameaça velada de que seria melhor "resolver as coisas a bem" ou "tudo será mais complicado". Pinheiro combinou então contactar o SIS e retomar a conversa com o agente, que teria de lhe repetir a palavra-passe ‘Guimarães’ para confirmar que era mesmo do SIS.O ex-adjunto enviou ainda um email ao ministro e à chefe de gabinete a garantir a entrega do computador, mas exigindo uma cópia dos seus documentos pessoais.Como não teve resposta, fez ele mesmo a cópia antes de se encontrar com o agente na rua, por volta da meia-noite. Pinheiro entregou o computador ao agente, que lhe disse que o caso morria ali. Mas não foi assim.