Não é a primeira vez que o nome de Frederico Pinheiro, ex-adjunto do ministro das Infraestruturas, João Galamba, está envolvido em episódios de agressões físicas no local de trabalho.



Ao que o Correio da Manhã apurou, antes de ser requisitado para o Governo, em 2017, Pinheiro - que era então jornalista nas rádios do grupo RTP - envolveu-se numa altercação com um membro da Comissão de Trabalhadores (CT) da empresa pública de rádio e televisão, situação que terá mesmo resultado em ameaças físicas.









