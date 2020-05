Sondagem revela que Costa esteve melhor do que Marcelo no combate à pandemia

Apenas 13,2% aplaudem com mais vigor a postura do Presidente da República.Mas se, por um lado, as sondagens afastam Costa e Marcelo, na política os dois responsáveis parecem alinhados. Pelo menos é essa a ideia que passa da visita que os dois fizeram esta quarta-feira à fábrica da Autoeuropa, em Palmela, e onde, de forma inesperada, Costa lançou Marcelo num segundo mandato a Belém.







"A vontade de todos nós é estarmos cá", limitou-se a dizer Marcelo quando confrontado com o desafio, mantendo o discurso em linha com o que tem feito até aqui: "É prematuro estar agora a falar nessa matéria."No final, Costa voltou a dirigir-se aos jornalistas para reiterar que sendo ele "otimista" não tem a "menor dúvida do que se seguirá no próximo ano". Recusou, porém, esclarecer se o PS apoiará a recandidatura.



Sondagem: Realizada pela INTERCAMPUS para o CM e CMTV com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos temas da política nacional.

Universo: População portuguesa, com 18 e mais anos de idade, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal Continental.

Amostra: A amostra é constituída por 620 entrevistas com a seguinte distribuição: 294 homens e 326 mulheres; 137 a pessoas entre os 18 e os 34 anos; 227 entre os 35 e 54 anos e 256 a pessoas com 55 ou mais

. 238 no Norte, 144 no Centro, 166 em Lisboa, 46 no Alentejo e 26 no Algarve

Seleção da amostra: A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo / móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por Região (NUTSII), Género e Idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da População Portuguesa (31/12/2016) da Direção-Geral da Administração Interna (DGAI). ).

Recolha da Informação: A informação foi recolhida através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Os trabalhos de campo decorreram entre 5 e 9 de maio.

Margem de Erro: O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de ± 3,9%.

Taxa de Resposta: A taxa de resposta obtida neste estudo foi de 87%.

