A distância entre o PS e o PSD voltou a aumentar, após vários meses em que os sociais-democratas se aproximaram do partido do Governo.



Se as eleições Legislativas fossem se repetissem, o PS voltaria a ganhar, revela uma sondagem da Intercampus para o CM e CMTV. A distância entre os dois partidos aumentou para 5%.





A sondagem revela ainda que o Chega continua em terceiro lugar na preferência dos portugueses. No entanto, mais próximo da Iniciativa Liberal e do Bloco de Esquerda.