As diferenças entre os resultados reais das eleições autárquicas e as sondagens levaram vários políticos - como o secretário-geral do PSD, José Silvano, ou Carlos Moedas , vencedor no município de Lisboa - a criticar as empresas responsáveis pelas previsões das intenções de voto.



António Salvador, diretor da Intercampus, uma das empresas responsáveis pelas projeções à boca da urna apresentadas no domingo, contrapõe, frisando que estas "apontaram para um empate técnico em Lisboa", tendo-se verificado a vitória de Carlos Moedas em relação a Fernando Medina por uma pequena margem (menos de um ponto percentual).



"As sondagens à boca da urna são as únicas em que a amostra corresponde ao universo. E correram muito bem no domingo. O que não podem é ser confundidas com as sondagens pré-eleitorais, apenas úteis para fazer a gestão de campanha", disse António Salvador, que lamenta as palavras proferidas pelo líder do PSD, Rui Rio.



Por seu turno, o responsável técnico pelo Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa, João Cristo António, sublinha que "as sondagens pré-eleitorais são muitas vezes interpretadas como previsões de resultados eleitorais, mas elas são apenas retratos da realidade num determinado momento anterior ao dia das eleições".



Entre o momento da realização da sondagem e o ato eleitoral vários eventos ocorrem que podem interferir com a intenção de voto, "e isto é particularmente relevante em eleições locais ou europeias", frisa o especialista em sondagens da Universidade Católica Portuguesa. "Nem sempre os resultados das sondagens pré-eleitorais são iguais aos resultados das eleições e muito me espantaria se fosse de outra forma, pois implicaria que nada que ocorresse durante a campanha poderia alterar o sentido de voto de qualquer um de nós", conclui.



Estas foram as previsões das sondagens à boca da urna realizadas pela Intercampos para o CM/CMTV/Jornal de Negócios este domingo com o objetivo de identificar o resultado da votação para as Autárquicas 2021.

