Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tancos é um assunto 'arrumado' para António Costa

Primeiro-ministro descarta responsabilidades do Governo após críticas de Rui Rio.

Por José Castro Moura | 11:11

O primeiro-ministro garante que o Governo "já fez o que tinha a fazer" sobre o caso do roubo de armamento em Tancos, respondendo às críticas feitas este fim de semana pelo líder do PSD.



O Presidente da República recusou comentar a troca de argumentos entre António Costa e Rui Rio, e preferiu manifestar a sua "forte esperança" de que esteja "por dias ou semanas" o final das investigações ao caso. "Estamos, penso eu, na ponta final da investigação criminal. E essa investigação criminal irá apurar, certamente, factos e eventuais responsáveis", frisou Marcelo Rebelo de Sousa.



Mais de um ano depois do desaparecimento de armas e munições dos paióis de Tancos, Rio recuperou o assunto na Universidade de Verão do PSD, acusando o Governo de ser "incapaz de dar mais respostas" e exigindo ao Ministério Público rapidez a fazer uma "acusação correta".



Segunda-feira, após uma inauguração em Oeiras, António Costa defendeu que o Executivo fez o que lhe competia, tendo verificado se havia alguma ameaça à segurança nacional.



"Nas 48 horas seguintes, foi possível reunir a Unidade de Combate ao Terrorismo e a secretária-geral do Sistema de Segurança Interna deu garantias sobre a inexistência de qualquer risco", explicou , realçando ainda a recolocação do material de guerra em "armazéns securizados".



Costa invocou a autonomia do Ministério Público para dizer que seria "deselegante" comentar se a investigação deve andar mais depressa e recusou ainda a possibilidade de haver elementos desconhecidos no caso, considerando que "a procuradora-geral da República não teria deixado de alertar o Governo para qualquer medida que fosse necessária tomar".



Na véspera, o ministro da Defesa acusou o Rio de fazer "chacota" com os militares por este ter dito que é "tão fácil em Portugal roubar armas como entrar num jardim para roubar galinhas".