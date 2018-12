Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tancos provoca acesa troca de insultos na AR

Ascenso Simões chama “fascista” a deputado centrista, que o acusa de ser “arruaceiro”.

Por Janete Frazão | 14:47

Ânimos exaltados e trocas de insultos marcaram esta quarta-feira a comissão parlamentar da Defesa, com PS e CDS-PP num duro bate boca por causa dos documentos sobre o caso de Tancos. Os trabalhos foram mesmo interrompidos alguns minutos.



Ascenso Simões, do PS, e António Carlos Monteiro, do CDS-PP, protagonizaram o episódio, com o deputado centrista a acusar Ascenso Simões de ser "um arruaceiro".



Na resposta, o socialista atacou: "O senhor não é dono do Parlamento." A troca de insultos atingiu o pico quando Ascenso Simões exclamou: "E mais, o senhor é um fascista!"



Com a crispação a aumentar de tom, alguns deputados abandonaram a sala. Também Ascenso Simões deixou as instalações, mas antes atirou para o colega centrista: "Sou demasiado decente para estar num parlamento consigo."



Na reunião da comissão estava a decidir-se o que fazer aos documentos em segredo de Justiça sobre o furto de Tancos enviados pela Procuradoria-Geral da República.



O entendimento alcançado por consenso, já depois de serenados os ânimos, foi o de que a comissão da Defesa deverá perguntar à PGR se os pode disponibilizar à comissão de inquérito e em que termos.



PORMENORES

Documentos selados

João Rebelo, do CDS-PP, não prescindiu dos seus "direitos parlamentares" e disse que faz questão de ter acesso aos documentos de Tancos, enviados pela PGR, que estão num cofre fechados à chave e selados pelo presidente da comissão de inquérito, Filipe Neto Brandão.



Prescindem de consulta

PCP, PSD, BE e PS declararam na comissão da Defesa que prescindem de ter acesso aos documentos sobre o furto de Tancos, uma matéria que vai passar a ser investigada na comissão de inquérito criada para esse efeito.