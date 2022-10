O Presidente da República criticou a administração da TAP pela escolha do momento na renovação da frota automóvel dos quadros superiores, que custará à companhia mais de três milhões de euros.“Já falei em relação a várias entidades públicas no passado e em relação à distribuição de dividendos e em relação aos salários e entendo que quando se está num período de dificuldade, deve fazer-se um esforço para dar o exemplo de contenção”, defendeu Marcelo Rebelo de Sousa. “É um problema de bom senso”, acrescentou, em declarações no Palácio de Belém, em Lisboa.Os sindicatos reagiram, aguardando que a administração tenha a mesma disponibilidade para aumentar os salários.