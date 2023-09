TAP vale mil milhões, um terço da verba injetada pelo Estado

A avaliação preliminar da TAP atribuiu à companhia aérea, no cenário mais otimista, um valor ligeiramente acima de mil milhões de euros. É um montante que representa cerca de um terço dos 3,2 mil milhões de euros que os contribuintes injetaram, desde 2000, no plano de reestruturação da empresa.



Independentemente das avaliações finais que forem atribuídas à TAP, que serão conhecidas na próxima semana, a posição do Governo no processo de privatização da empresa é simples: “a intenção do Governo é recuperar o máximo de dinheiro que foi injetado pelo Estado na companhia aérea”, sublinhou ao CM fonte conhecedora do processo.









Ver comentários