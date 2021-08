"Tenho de assumir as consequências": André Ventura explica porque ainda não tinha sido vacinado contra a Covid-19

André Ventura falou este domingo ao Correio da Manhã e à CMTV sobre o facto de estar infetado com Covid-19. "Sinto-me estável e não tenho sintomas relevantes", afirmou o presidente do Chega, dizendo que tem "algumas dores nas costas e no peito".

"Fiz o teste hoje, dois testes de antigénio, para confirmar, e confirmaram que estava positivo. Contactei as autoridades de saúde e dava forte probabilidade, quase inevitável de ter contraído Covid. Visto que não estou vacinado tenho uma especial monitorização", afirmou.





Quationado sobre porque não recebeu ainda a vacina contra a Covid-19, justificou: "Podia ter sido vacinado no Parlamento quando se iniciou o processo e não aceitei essa prioridade porque os deputados não deviam ser vacinados antes dos doentes de risco e outros. Neste momento já podia ter agendado, não tinha tomado esta decisão pessoal, por causa da atividade política muito ativa, agora tenho que assumir as consequências", disse Ventura.

O deputado único do Chega relatou que teve o contacto de risco com outro infetado na sexta à noite e que no sábado foi informado que a pessoa em questão tinha testado positivo ao coronavírus.

"Tinha agenda política e achei que devia fazer já o teste. Foi sexta-feira à noite, na viagem para Lisboa, depois de ter estado no Porto e no Interior. Esse contacto esteve perto de mim e informou-me que tinha testado positivo. Informei todos aqueles com quem estive", explicou.

André Ventura confessou ter "receio" de que os sintomas se agravem. "É humano, é normal ter este receio", disse, admitindo recorrer às autoridades de saúde nesse cenário.