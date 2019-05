Autor da proposta da passadeira arco-íris desfilia-se do CDS

Vitor Teles renuncia também ao "cargo de vogal do Conselho de Jurisdição da Distrital de Lisboa com efeitos imediatos".

02.05.19

Um dos autores da proposta da instalação de passadeiras arco-íris, em Arroios, Lisboa, desfiliou-se esta quinta-feira do partido.



Vitor Teles, membro do CDS-PP na Assembleia de Freguesia de Arroios, anunciou que apresentou esta quinta-feira o pedido de desfiliação do partido, através de uma publicação no Facebook, após o partido ter dito em comunicado que queria "garantir que situações semelhantes não se voltarão a repetir".



O membro do CDS-PP renuncia também ao "cargo de vogal do Conselho de Jurisdição da Distrital de Lisboa com efeitos imediatos".



"A celeuma criada à volta da recomendação para a colocação temporária de duas passadeiras arco iris na Avenida Almirante Reis, veio acima de tudo revelar a urgente necessidade de se abordarem sem hipocrisias os temas da inclusão social e do respeito da dignidade da pessoa. Veio hoje o CDS em comunicado afirmar que o partido não se revê em iniciativas destas e '…quer garantir que situações semelhantes não se voltarão a repetir.' Aceito com humildade e de bem com a minha consciência o demarcar do partido, que acreditei ser pluralista, e por isso apresentei na presente data ao Presidente da Concelhia de Lisboa o meu pedido de desfiliação do CDS e renuncia ao cargo de vogal do Conselho de Jurisdição da Distrital de Lisboa com efeitos imediatos", justifica Vítor Teles.