Vasco Cordeiro anuncia voto contra do PS Açores ao programa de governo da coligação de direita

Vasco Cordeiro anunciou esta sexta-feira o voto contra do PS Açores ao programa de governo da coligação de direita. O líder regional socialista recusa cair na "armadilha política" de viabilizar um executivo chefiado por José Manuel Bolieiro."Os partidos de direita e extrema-direita constituem a principal ameaça à estabilidade política nos Açores", considerou Vasco Cordeiro, relacionando a queda do anterior governo com a incapacidade de PSD, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal se entenderem.Para o socialista, a viabilização de um executivo da coligação de direita "subverteria a vontade dos açorianos", por entregar ao Chega, o novo "fiel da balança", o papel de "principal partido de oposição".No domingo, a coligação entre PDS, CDS-PP e PPM venceu as eleições regionais com maioria relativa, obtendo 42,08% dos votos. Seguiu-se o"O PS parece ser obrigado a ceder à chantagem do PSD, que alimentou a sua própria dependência da extrema-direita", atirou Vasco Cordeiro, a propósito da intenção manifestada por José Manuel Bolieiro de governar com maioria relativa. Na estratégia social-democrata e na do Chega, "há política nacional a mais e Açores a menos", notou.