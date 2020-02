"Seria recomendável evitar viagens de finalistas, afirma António Costa devido ao coronavírus

O primeiro-ministro, António Costa, falou esta quinta-feira com os jornalistas sobre o surto de coronavírus - que poderá estar iminente em Portugal - e afirmou que as viagens de finalistas são desaconselhadas nesta altura.

O primeiro-ministro afirma que não se deve criar alarmismos e que, para já, não se justifica fechar escolas ou mesmo fronteiras. Segundo este é ainda aconselhável recorrer à linha de saúde 24 antes de se dirigir a qualquer unidade de saúde.

António Costa disse que o novo vírus da China vai chegar a Portugal mas, até lá, é recomendável seguir as recomendações da DGS como lavar as mãos, ter atenção a possíveis sintomas da doença caso se tenha viajado e "manter uma certa distância social".

não ser que a Organização Mundial de Saúde (OMS) aprove novas medidas de restrição.



Em Portugal já foram testados 19 casos suspeitos, todos eles com resultados negativos, e sete estão ainda a ser avaliados.









O Ministério da Educação está a aconselhar as escolas a avaliar as saídas dos alunos para o estrangeiro, seja em visitas de estudo ou em viagem de finalistas.A recomendação chegou a Portugal esta quarta-feira por parte da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, avança a RTP.Caso as viagens de finalistas sejam canceladas, as agências não vão reembolsar os alunos, a