"Não vim a saber nem quero saber": Marcelo nega ter ajudado rei Juan Carlos a procurar casa em Cascais

Fonte Oficial da Presidência tinha já desmentiu este domingo a notícia inicialmente avançada pelo jornal espanhol 'El Mundo', que dava conta que Marcelo Rebelo de Sousa estaria a ajudar o monarca espanhol, juntamente com

, a instalar-se em Cascais.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reafirmou que não está envolvido em qualquer plano para instalar o rei Juan"O Presidente da República nunca se poderia envolver, a título privado, numa questão dessas porque suscitaria problemas com sua majestade, Felipe VI, meu amigo, com a Coroa de Espanha, com a soberania constitucional do estado Espanhol", referiu Marcelo Rebelo de Sousa numa declaração aos jornalistas no Algarve.O Chefe de Estado sublinhou que "a última pessoa de Portugal que poderia intervir nessa questão era o Presidente da República" devido "ao papel chave na diplomacia, nas relações entre Estados, no respeito da soberânia do Estado espanhol e no relacionamento com o Estado espanhol."