Vítor Escária vai declarar no IRS os 75 800 euros apreendidos na Operação Influencer

chefe de gabinete do primeiro-ministro demissionário António Costa, vai declarar em sede de IRS a quantia de 75 800 euros apreendida durante as buscas, a 9 de novembro, da Operação Influencer avança o Observador.Segundo o advogado, Vítor Escária "já declarou ao Fisco o valor que auferiu no ano fiscal de 2022" e "vai declarar o valor que diz respeito a 2023". Ou seja, já foram declarados 40 mil euros e, no IRS de 2023, serão declarados outros 40 mil.O dinheiro encontrado estava dividido em envelopes e em livros, em diferentes prateleiras, e em caixas de vinho. A descoberta do dinheiro foi feita por elementos PSP e procuradores do Ministério Público (MP).