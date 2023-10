Votação do Orçamento do Estado para 2024 marcada para 29 de novembro no parlamento

O Orçamento do Estado para 2024 vai ter votação final global na Assembleia da República em 29 de novembro, decidiu esta quarta-feira a conferência de líderes parlamentares.

As conclusões da reunião foram transmitidas pela deputada do PS Palmira Maciel, que confirmou outras datas já indicadas na última conferência de líderes: entrega da proposta do Governo de Orçamento no próximo dia 10 de outubro e discussão na generalidade nos dias 30 e 31 do mesmo mês.

A 26 e 27 de outubro decorrerão as audições parlamentares dos ministros das Finanças, Fernando Medina, e do Trabalho, Ana Mendes Godinho, com a discussão na especialidade a decorrer entre 23 e 29 de novembro, culminando com a votação final global do documento.