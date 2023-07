Agente da PSP esfaqueado no Cais do Sodré

Um agente da PSP foi esfaqueado na madrugada deste domingo, na zona do Cais do Sodré, em Lisboa.De acordo com colegas, a vítima, que estava fora de serviço, foi atingida num ombro e perdeu muito sangue, mas foi levada ao hospital e não corre perigo de vida. Terá valido a ajuda de colegas, que usaram coletes para estancar o sangue até à chegada das equipas de socorro.tentou obter esclarecimentos sobre o esfaqueamento junto do Comando Metropolitano de Lisboa, mas não obteve resposta, desconhecendo-se se o autor do crime foi detido