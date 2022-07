Quatro pessoas foram ameaçadas com faca e agredidas em Massamá e no Cais do Sodré

Quatro jovens foram detidos pela PSP em Massamá e no Cais do Sodré após roubos violentos. Nenhum tinha antecedentes criminais e três deles têm menos de 18 anos, mas ficaram já em prisão preventiva.





Já na madrugada de quarta-feira, mas no Cais do Sodré, em Lisboa, dois jovens de 16 e 23 anos atacaram com violência um casal, com cerca de 40 anos. Primeiro roubaram a mala da mulher e quando o homem tentou reagir foi rasteirado e pontapeado pelas costas. As vítimas alertaram agentes da PSP que estavam nas proximidades e a dupla foi caçada já na zona da Ribeira das Naus, ainda com a mala da vítima, onde estava dinheiro e bens avaliados em 1300 euros.