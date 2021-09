Um homem de 26 anos foi libertado por um juiz do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa após ter sido preso pela PSP por agressão a um agente em serviço remunerado. O mesmo suspeito tinha agredido dois agentes da Polícia Municipal de Cascais, dois dias antes, tentando roubar a arma um deles.





O agente da PSP estava de remunerado no Pingo Doce da estação da CP do Cais do Sodré e foi chamado para conter o agressor junto a uma paragem de autocarro. O homem atirou sacos de compras para a estrada, impedindo a circulação dos transportes. O polícia tentou remover o suspeito do local e o mesmo apertou-lhe o pescoço e agrediu-o.