Estação de serviço assaltada esta madrugada no Porto

Um grupo de encapuzados assaltou, esta madrugada, a loja da estação de serviço da Repsol de Leça do Balio, no Porto.Os assaltantes destruíram a porta principal de acesso para conseguirem entrar.O alerta foi dado, cerca das 04h30, para a PSP de São Mamede de Infesta, para um assalto a estabelecimento comercial, na rua D. Frei Diogo Melo Pereira.Uma equipa da inspeção do local do crime da PSP do Porto foi acionada para o local.As autoridades investigam o paradeiro do grupo de assaltantes e ainda não foi apurado o prejuízo causado.