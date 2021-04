Tudo o que se sabe sobre a morte brutal de Carlos Castro às mãos de Renato Seabra

O crime teve lugar a 7 de janeiro de 2011, no quarto 3416, no 34º andar do Hotel Intercontinental, em Nova Iorque. O cronista social de 65 anos, Carlos Castro, tinha conhecido o modelo Renato Seabra poucas semanas antes. O jovem de Cantanhede recebeu de Castro uma mensagem via Facebook em outubro de 2010. Oferecia-lhe ajuda para a sua carreira de modelo. Este aceitou a ajuda e o romance entre os dois começou logo a partir do primeiro encontro.





O cronista social confessou aos amigos estar perdidamente apaixonado por Seabra. Este era mais discreto na admissão pública do romance, mas não hesitou em aceitar o convite de ir passar o Ano Novo a Nova Iorque com o jornalista. Viveram dias intensos em que tudo parecia bem. Foram ao teatro, fizeram compras nas melhores lojas, privaram com amigos de Castro que os acharam felizes.





O que aconteceu naquela tarde já foi contado ao pormenor, até em filme. Seabra continua a dizer aos amigos e familiares que não sabe o que aconteceu no episódio que lhe mudou a vida, aos 21 anos. Não tem memória de ter espancado brutalmente o amante. De o ter esmurrado até lhe partir os ossos da cara, de ter atirado um televisor contra o peito e cabeça; de ter partido uma cadeira no corpo da vítima nem de a ter mutilado com um saca rolhas - cortando-lhe uma orelha, o escroto e os testículos.



A vida dura da prisão já levou Seabra a tentar o suicídio em pelo menos duas ocasiões. Só daqui a alguns anos é que Renato Seabra pode ser sujeito a reavaliação de pena. Em 2036 terá 46 anos e tem a primeira hipótese de sair em liberdade. Mas não é certo que tal aconteça. Se os tribunais americanos assim o entenderem, o jovem português continuará preso, sujeito a revalidações de dois em dois anos. No limite, até ao final da sua vida.



Tentou cumprir pena em Portugal



Renato Seabra tentou vir para Portugal cumprir a pena a que foi condenado - por matar e mutilar com um saca-rolhas o cronista social Carlos Castro, em 2011, numas férias em Nova Iorque - mas a lei portuguesa não o permitiu. Os Estados Unidos exigiam que o ex-manequim, condenado a pena de 25 anos a perpétua, tivesse de cumprir no mínimo os 25 anos, algo que o nosso País não permite porque é obrigatório libertar aos 5/6 da pena, logo antes do final dessa pena máxima. Seabra está numa cadeia de alta segurança onde cumprem pena os condenados pelos crimes mais graves nos EUA.



O ex-modelo não tem recebido a visita da mãe Odília Pereirinha devido à pandemia. A enfermeira de Cantanhede ainda foi viver para Nova Iorque, logo a seguir ao crime, mas o elevado custo de vida obrigou-a a regressar a Portugal. Ultimamente, visitava o filho de três em três meses. Renato já teve vários surtos psicóticos. O homicida, atualmente com 31 anos, tem poucas horas para ir ao recreio e quando vai é com as mãos e pés algemados. Está empenhado nas atividades da prisão, nomeadamente na confeção de roupas, e ainda ajuda na missa.



"Nos dias difíceis peço ajuda a Deus": A carta de Renato Seabra







Renato Seabra escreveu esta carta em 2013, apenas um ano depois de saber que o resto da sua vida pode ser passado numa das piores cadeias norte-americanas. E é nessa prisão que vai ficar pelo menos até ao ano de 2036.



Como era e como estará o português

O CM



A data para a decisão da liberdade condicional

"Há dias que me sinto tão deprimido que não me apetece fazer nada. Nesta idade em que as pessoas fazem planos para a vida, eu somente posso rezar e pedir a Deus para fazer uma milagre e reduzir a minha sentença. Se Deus quiser, vai acontecer algo de bom. Tem de se ter fé."Renato Seabra escreveu esta carta em 2013, apenas um ano depois de saber que o resto da sua vida pode ser passado numa das piores cadeias norte-americanas. E é nessa prisão que vai ficar pelo menos até ao ano de 2036. revela como estará Renato Seabra dez anos depois de ter entrado na cadeia.

Já há data para a decisão da liberdade condicional de Renato Seabra. Os tribunais americanos já agendaram a sessão. Vai acontecer em setembro de 2035 e nesse dia Renato Seabra pode receber a notícia da sua libertação, ainda antes do dia 1 de março de 2036 dia em que cumpre os 25 anos de pena mínima a que foi condenado pelo homicídio de Carlos Castro.

Há várias condições para a cedência da liberdade condicional, desde logo o bom comportamento que parece estar a cumprir à risca na prisão Clinton Correctional Facility onde está preso e o arrependimento. Nessa audiência os juízes também vão decidir a sua deportação para portugal.