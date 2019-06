António Costa confirma país para as comemorações do Dia de Portugal em 2020

O primeiro-ministro, António Costa, confirmou esta terça-feira que as comemorações do Dia de Portugal em 2020 decorrerão junto da comunidade portuguesa na África do Sul, possibilidade que tinha sido avançada no domingo pelo Presidente da República.

"Para o ano começarão as comemorações na Madeira e terão continuidade na África do Sul", afirmou António Costa à saída do Palácio do Povo, na cidade cabo-verdiana do Mindelo, na ilha de São Vicente, onde esta terça-feira terminam as comemorações do 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tinha já referido no domingo existir a possibilidade de estender à África do Sul as comemorações do Dia de Portugal que, como anunciou no início de fevereiro, vão realizar-se na Região Autónoma da Madeira.