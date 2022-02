O Ministério Público (MP) reuniu cerca de 10 mil indícios de provas contra Ricardo Salgado e os restantes 25 arguidos no megaprocesso do Grupo Espírito Santo (GES). A instrução do inquérito criminal mais complexo da história da investigação em Portugal começa esta segunda-feira, com o ex-líder do BES e do GES no centro das atenções: Salgado foi acusado de 65 crimes, um dos quais de associação criminosa.