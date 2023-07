105 lojas de centro comercial Stop seladas pelo município do Porto

A Polícia Municipal do Porto está a selar 105 das 126 lojas do centro comercial Stop, na rua do Heroísmo, esta manhã. Os espaços estavam a ser usados por cerca de 600 músicos, artistas e produtores. Os utilizadores ficaram sem acesso às galerias e estão revoltados. Tudo porque garantem ter milhares de euros em equipamentos e material retidos nas lojas.

Em causa estão queixas de ruído realizadas de forma constante desde agosto de 2009. Os espaços hoje encerrados e selados são os que não possuem licença, ao que o CM apurou junto de fonte oficial do município do Porto.





centro comercial não tem autorização de utilização desde que abriu ao público, no início da década de 1980 e os proprietários não conseguem fazer obras. O espaço foi entretanto 'transformado' em local dedicado à música. No final do ano passado, foi referida a ausência de condições de segurança.



Só 21 lojas têm licença de funcionamento. O

Em comunicado, a Câmara do Porto indica que "na manhã de hoje, a Polícia Municipal se encontra a proceder à selagem de 105 das 126 lojas do Centro Comercial STOP, por falta de licenças de utilização para funcionamento". Mais informa que "as 21 lojas que possuem as devidas licenças de utilização poderão continuar a funcionar normalmente, não se tratando este de um processo de encerramento do centro comercial". O município acrescenta ainda que "este é um processo que se arrasta há mais de dez anos, tendo o município vindo, ao longo do tempo, a acumular queixas por parte da vizinhança".

A PSP do Porto está no local para garantir a segurança nas diligências.