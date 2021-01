11 clientes e proprietário de café apanhados a jogar as cartas e a beber álcool em café de Espinho

Um grupo de 11 homens foi surpreendido, pela PSP de Espinho, na passada noite de terça-feira, quando estavam a jogar às cartas e a consumir bebidas alcoólicas, no interior de um estabelecimento, num café localizado numa das galerias da cidade. O proprietário do café estava incluído no grupo.Todos os clientes, e o dono do estabelecimento, foram todos alvo de coimas por incumprimento do dever geral de recolhimento e consumo de bebidas alcoólicas na via pública. O valor mínimo total das duas coinas aplicadas é de 200 euros por cada um dos clientes.O estabelecimento foi encerrado. Foi feito um auto de notícia por desobediência e o dono irá responder pelo respetivo crime de desobediência.