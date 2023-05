1,1 milhões para obras no edifício do corpo de intervenção rápida da PSP

“Trata-se de um investimento superior a um milhão de euros na requalificação do edifício do corpo de intervenção rápida da PSP”, explicou José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna, esta sexta-feira, durante a cerimónia do 15.º aniversário da Unidade Especial de Polícia.O concurso terá um preço-base de um milhão e 137 mil euros, acrescido de IVA, e será lançado para adjudicação da empreitada em meados deste mês.