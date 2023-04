Pelo menos um detido em operação especial da PSP em zona de diversão noturna

Pelo menos uma pessoa foi detida, este sábado, no âmbito de uma operação especial de prevenção criminal levada a cabo pela Polícia de Segurança Pública (PSP) de Lisboa numa das áreas de diversão noturna da capital.De acordo com o subintendente Nelson Ribeiro, o detido encontrava-se na posse de arma branca, uma soqueira, usada e construída exclusivamente para agressão.A operação, que contou com cerca de 140 profissionais, visou detetar "a posse ilegal de armas" de forma a diminuir a incidência de crimes com o uso de armas, nomeadamente roubos, ofensas à integridade física e tráfico de estupefacientes.Várias valências da PSP envolveram-se na operação, entre eles a Divisão territorial e de Trânsito com apoio da Unidade Especial de Polícia da PSP, através do Corpo de Intervenção e do Grupo Operacional Cinotécnico.Em atualização