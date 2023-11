Jovem condenado a 13 anos de prisão por matar rival à facada em Almada

O tribunal de Almada condenou a 13 anos de prisão efetiva o jovem Ruben Lima, de apenas 20 anos, que a 6 de janeiro de 2022 matou com duas facadas o rival luso-moldavo Cristiano Cerchez, falecido aos 18 anos.

Segundo a página na internet do Ministério Público de Lisboa, o jovem foi condenado, em cúmulo jurídico, por um crime de homicídio agravado, e outro de posse de arma proibida. O acórdão foi lido na quarta-feira.

Os factos ocorreram junto à paragem do Metro Sul do Tejo da Cova da Piedade, Almada. Assim que viu Cristiano Cerchez, com quem mantinha um litigio há algum tempo, o arguido dirigiu-se a ele e, após discussão, deu-lhe duas facadas com uma faca de cozinha. Apesar da assistência médica, o jovem veio a falecer no local.

Ruben Lima fugiu, e viria a ser detido pela Polícia Judiciária de Setúbal a 1 de fevereiro deste ano, em Santiago do Cacém. Com o apoio da GNR, os inspetores encontraram o jovem a tentar renovar o cartão do cidadão.