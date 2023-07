Rúben Lima, o jovem de 19 anos preso pela Polícia Judiciária a 1 de fevereiro, em Santiago do Cacém, por ter morto com duas facadas um rival luso-moldavo, de 18 anos, a 6 de janeiro de 2022, na Cova da Piedade, Almada, foi acusado pelo Ministério Público dos crimes de homicídio agravado e posse de arma proibida.A acusação refere que o arguido, em prisão preventiva, e Cristiano Cerchez, a vítima, “mantinham um litígio”. “Ao cruzar-se com o ofendido, o arguido dirigiu-lhe expressões provocatórias e deu-lhe duas facadas no tórax e flanco direito, causando-lhe a morte”, refere a pronúncia.