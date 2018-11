Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

1300 árvores autóctones plantadas junto ao Arade em Portimão

Marinheiros e alunos locais uniram-se para plantar pinheiros mansos e ciprestes.

Por Ana Palma | 09:50

Quase 1300 árvores foram plantadas esta sexta-feira junto ao Ponto de Apoio Naval de Portimão, por 40 marinheiros da corveta ‘António Enes’, e outros tantos alunos, do 10º ano dos cursos de Proteção Civil e Técnico de Segurança em Meio Aquático da Escola Secundária António Aleixo.



Durante toda a manhã, os voluntários plantaram 800 pinheiros mansos e 460 ciprestes num terreno da Marinha, junto ao rio Arade. "Acho importante este tipo de iniciativas que apoiam o meio ambiente. Nunca plantei uma árvore, mas vai ser bom experimentar", disse ao CM Laura Rosa, de 16 anos, aluna de Proteção Civil da Escola Poeta António Aleixo. Já Luís Marques, da corveta ‘António Enes’, decidiu também voluntariar-se para a plantação. "Acho que veio toda a gente que estava disponível", revelou.



Para o comandante Cortes Lopes, da Zona Marítima do Sul, "o interesse pela natureza, por um Mundo mais saudável e o voluntariado" são as principais marcas desta iniciativa - a ‘Montanha Verde’ - que o parque oceanográfico Zoomarine realiza desde 2016.



"Tentamos devolver ao Algarve um pouco do que ele tem perdido com os fogos. Em 2016 plantámos 5800 árvores, em 2017 foram 10 600 e este ano, no Dia da Floresta Autóctone, plantámos 21 mil nos concelhos de Portimão, Silves, Monchique e Loulé, com apoio de 1600 voluntários", sublinhou Élio Vicente, biólogo marinho e diretor de relações externas do Zoomarine.



O responsável, explicou que foram plantadas "árvores adequadas à região, como pinheiros mansos, ciprestes, sobreiros, azinheiras e medronheiros". Já a autarca portimonense, Isilda Gomes, defendeu que "a reflorestação é uma obrigação das autarquias, dos cidadãos e das empresas".