A Marinha apresentou, esta terça-feira, na Base Naval de Lisboa, situada em Almada, os dois projetos financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e cujo investimento ascende a 144 milhões de euros.









“Um dos projetos é construir uma embarcação de superfície que opera de forma autónoma durante muitos dias no mar”, disse o almirante Gouveia e Melo, chefe do Estado-Maior da Armada. Trata-se de um navio multifunções que consegue, por exemplo, contribuir para a dissuasão de atividades ilegais e irregulares, combater a poluição marítima, fiscalizar a pesca, prevenir acidentes marítimos e obter conhecimento sobre o mar. “Tem grandes vantagens operativas, evita expor homens e tem custos mais reduzidos”, explica Gouveia e Melo.

Um segundo projeto no qual a Marinha irá investir as verbas do PRR visa criar uma rede de centros de investigação para estudar os oceanos. Serão quatro laboratórios. “O que estamos a fazer é uma revolução na forma como operamos no mar”, afirmou o chefe da Marinha.