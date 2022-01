O Sindicato Nacional das Polícias Municipais (SNPM) revelou esta quarta-feira ao CM que pelo menos 15 agentes que representam estes corpos especiais de polícia (apenas em Lisboa e no Porto são formados por agentes da PSP em comissão de serviço) foram agredidos, em missão, durante o ano passado. O caso mais grave, segundo explicou Pedro Oliveira, presidente do SNPM, foi o de uma agente da Maia, atropelada em serviço por um bombeiro no início de 2021 e que ainda se mantém de baixa médica.