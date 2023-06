Dezassete pessoas foram detidas pela GNR, no concelho de Albufeira, durante operações de combate à criminalidade. Dez dos detidos estão relacionados com crimes de tráfico de droga, três por condução sob o efeito do álcool, um por condução sem habilitação legal e outro por injúrias.No decorrer das ações foram localizados e detidos dois homens, de 21 e 60 anos, procurados para o cumprimento de penas de multa por crimes de tráfico de estupefacientes e de desobediência.