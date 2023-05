Quatro detidos por tráfico de droga aguardam julgamento em prisão preventiva na Madeira

Quatro das sete pessoas detidas por tráfico de droga na Madeira na segunda-feira vão aguardar julgamento em prisão preventiva, indicou esta sexta-feira o Tribunal da Comarca, referindo que os outros três foram libertados pelo Ministério Público.

A detenção dos alegados traficantes ocorreu no Funchal, na sequência de uma operação da Polícia Judiciária (PJ) que resultou em 20 buscas e na apreensão de 10 carros topo de gama e mais de 66 mil euros.

Dos quatro indivíduos que vão aguardar julgamento em prisão preventiva, dois foram indiciados por crimes de tráfico de estupefacientes agravado e de branqueamento de capitais, disse à agência Lusa o juiz presidente do Tribunal Judicial da Comarca da Madeira, Filipe Câmara.

Outro dos detidos foi acusado da prática dos crimes de tráfico de estupefacientes e condução sem habilitação legal e um outro foi indiciado da prática do crime de tráfico de estupefacientes agravado.

O Tribunal da Madeira destaca a colaboração dos funcionários judiciais neste processo, pois mesmo estando em greve após as 17:00 (horas extraordinárias), aceitaram prosseguir o trabalho, evitando que o interrogatório aos detidos fosse novamente interrompido, como aconteceu na quarta e na quinta-feira.

A operação da PJ, que decorreu em cumprimento de mandados, resultou na detenção, no Funchal, de quatro homens, com idades entre os 26 e os 56 anos, e na apreensão 10 viaturas topo de gama, avaliadas em cerca de 1.565.000 euros, 66.540 euros em numerário e outros elementos de prova relevantes.

"Nesta mesma operação, foram ainda detidos, aquando da realização das buscas, outros três homens, com idades entre os 22 e 42 anos, em flagrante delito, por detenção de arma proibida e posse de produto estupefaciente", precisou a PJ em comunicado.

De acordo com aquela polícia, esta operação "foi o corolário" de um conjunto de investigações, que se iniciaram em 2021, relacionadas com um grupo organizado "que se dedicava à aquisição, introdução e distribuição de consideráveis quantidades de drogas sintéticas".

A Polícia Judiciária especificou ainda que outras 12 pessoas já tinham sido detidas no decorrer desta investigação, em diferentes ocasiões, quatro das quais ficaram em prisão preventiva, duas com obrigação de permanência na habitação e as restantes com "outras medidas coativas".

A PJ revelou também que, no âmbito de outras ações policiais realizadas anteriormente, "haviam sido apreendidas, por esta polícia e pela PSP, quantidades significativas de droga sintética, num total de aproximadamente 22 quilos".

No comunicado, a PJ adianta que as detenções de segunda-feira foram efetuadas pelo Departamento de Investigação Criminal (DIC) da Madeira, em estreita articulação com o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) e contou com o apoio do Comando Territorial da Madeira da Guarda Nacional Republicana (GNR).