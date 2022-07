PJ apreende 10,7 quilogramas de droga sintética e detém cinco pessoas na Madeira

A Polícia Judiciária (PJ) da Madeira e a PSP detiveram cinco pessoas e apreenderam 10,7 quilogramas de uma droga sintética, denominada A-PHP, cerca de oito mil euros e um carro, anunciou esta terça-feira o coordenador da PJ na região.

Ricardo Tecedeiro indicou, em conferência de imprensa, no Funchal, que as detenções e apreensões ocorreram no âmbito da Operação Fratria, uma investigação que teve início em maio do ano passado e desmantelou um grupo criminoso que se dedicava à comercialização de quantidades consideráveis de drogas sintéticas.

"No decurso desta investigação, nós já apreendemos em vários momentos, 10,7 quilos de uma substância denominada A-PHP, que é uma droga sintética, muito poderosa, provoca danos graves aos seus consumidores", referiu o coordenador da PJ.

Hoje, foram realizadas nove buscas, em conjunto com a PSP, que resultaram na apreensão de droga, uma viatura, dinheiro, vários telemóveis, armas brancas, entre outros objetos.

"É uma situação que nos preocupa a todos, daí nós estarmos convencidos que com esta apreensão conseguimos neutralizar um polo importante de distribuição deste tipo de droga aqui no Funchal", realçou Ricardo Tecedeiro.

Segundo o coordenador da PJ na Madeira, a droga era produzida "noutras paragens" e entrava na Madeira via postal.

Os detidos, homens e mulheres, serão presentes a tribunal para aplicação das medidas de coação, indicou, sem adiantar quando isso irá acontecer.