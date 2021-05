PJ apanha gangue que introduziu 375 quilos de cocaína na Europa dissimulada em bananas

A Polícia Judiciária desmantelou um grupo suspeito de integrar uma organização criminosa transnacional que introduzia na Europa grandes quantidades de cocaína proveniente da América Latina.Através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, a PJ deu cumprimento a 21 buscas e deteve quatro homens na 'Operação Gancho'.A operação ontou com o apoio de várias unidades da Polícia Judiciária sob inquérito tutelado pelo Ministério Público de Setúbal. Já tinham sido feitas várias apreensões de cocaína, no total de mais de duas toneladas daquele tipo de estupefaciente.Uma dessas apreensões ocorreu em agosto de 2020, quando, num "centro logístico a norte de Lisboa, equipas da Polícia Judiciária intercetaram um contentor marítimo proveniente de um país da América Latina que transportava uma carga de caixas de bananas, entre as quais vinham dissimulados cerca de 375 kg. de cocaína", explica o comunicado. Nessa apreensão foram detidos em flagrante quatro homens, dois dos quais, agentes da PSP de Faro.Foram ainda apreendidas diversos carros, material informático e de telecomunicações, uma arma de fogo ilegal, dinheiro e documentação com "interesse para a prova dos factos em investigação".Detidos são portugueses com idades compreendidas entre os 46 e os 49 anos e serão presentes à autoridade judiciária competente para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.