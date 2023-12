Talita Cantoni, esteticista de 35 anos, deu à luz gémeos, um menino e uma menina, sozinha, em casa, em Cascais. Estrangulou-os com as mãos até à morte e tentou ocultar os corpos. Embrulhou um dos bebés num edredão e deixou-o em cima da cama. Pegou no outro e atirou-o para um caixote do lixo. O crime bárbaro ocorreu em dezembro de 2021 e a mulher foi condenada, em abril deste ano, a 18 anos de prisão.









