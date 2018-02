Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

ASAE apreende 9500 artigos falsificados no valor de 115 mil euros

Apreendidos relógios, carteiras, perfumes, roupas, acessórios e produtos de beleza no Porto.

24.02.18

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu mais de nove mil artigos falsificados, no valor de 115 mil euros, no âmbito de uma investigação iniciada no ano passado, foi hoje divulgado.



Através da sua Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal, a ASAE desenvolveu uma investigação a um grande distribuidor de artigos contrafeitos, da zona norte do país.



Essa operação resultou na realização de quatro mandados de busca, incluindo residência e armazéns dissimulados, na zona histórica do Porto, e na realização de inspeções a estabelecimentos na zona central do Porto e em Vila do Conde, informa a ASAE em comunicado.



Foram apreendidos 9.400 artigos falsificados, entre os quais, carteiras, relógios, perfumes, roupas, acessórios e produtos de beleza (cosméticos), num valor aproximado de 115 mil euros.



Segundo a ASAE, um indivíduo foi constituído arguido no processo, sendo reincidente e proprietário de vários estabelecimentos, abertos ao público, de artigos de marroquinaria, que utilizava para ocultar e fazer circular, paralelamente, mercadoria contrafeita.



"Tendo como objetivo garantir a leal concorrência entre os operadores económicos e diminuir o espaço da economia informal, a ASAE continuará o dirigir o seu esforço de investigação para a interrupção dos circuitos comerciais de produtos contrafeitos", afirma a autoridade, alertando para a necessidade de acautelar a compra de artigos falsificados, sobretudo cosméticos ou outros produtos de aplicação tópica, porque não estão garantidas as condições de segurança.