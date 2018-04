Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP efetua 307 detenções na Operação Páscoa em Segurança

Autoridades registaram 103 casos de excesso de álcool, 72 por tráfico de droga e 35 por condução sem habilitação legal.

13:17

A PSP deteve 307 pessoas, incluindo 103 por condução com excesso de álcool, 72 por tráfico de droga e 35 por condução sem habilitação legal, durante a Operação Páscoa em Segurança 2018, entre 26 de março e domingo.



Segundo adiantou esta segunda-feira a PSP, em relação ao ano transato registaram-se menos 17 casos de condução com excesso de álcool, mais 28 detenções por tráfico de droga e menos três casos de condução sem habilitação legal.



Nesse período, a PSP apreendeu 28 armas, menos quatro em relação a 2017. Das 28, dez eram armas de fogo (menos dez que em 2017) e seis armas brancas (mais uma que no ano passado).



Na operação, que envolveu cerca de 4.460 operacionais da PSP, foram fiscalizadas mais de 19.200 viaturas e detetadas mais de 3.140 infrações ao Código da Estrada e legislação complementar.



Das infrações detetadas, destacam-se 272 por falta de inspeção obrigatória (mais 87 que em 2017), 186 por utilização do telemóvel durante a condução (mais sete) e 96 por não utilização do cinto de segurança (menos três).



Foram ainda contabilizadas 1.335 infrações por excesso de velocidade, das quais 926 graves e 300 muito graves.



Ao nível da sinistralidade rodoviária, em igual período, a PSP registou um total de 880 acidentes, dos quais resultaram 209 feridos ligeiros e 19 feridos graves.



A PSP realizou ainda 71 ações de fiscalização a estabelecimentos, que resultaram na deteção de 24 infrações: seis por incumprimento de horários, uma por falta de livro de reclamações e uma por exercício de atividade de segurança privada sem cartão de vigilante.