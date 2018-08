Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR põe travão a corridas ilegais

Apreendidos 19 carros de tuning em operação de cinco horas.

Por Tiago Virgílio Pereira | 01:30

Como é habitual no troço da A25, junto à localidade de Teivas, em Viseu, centenas de condutores aproveitam o menor fluxo de tráfego para realizarem corridas ilegais. Quase todos os fins de semana se juntam e quase todos têm um carro com alterações – conhecidas como tuning.



Desta vez, a GNR estava à espera dos ‘aceleras’. A operação começou às 00h00 e só terminou às 05h00 de domingo.



Todas as viaturas que por ali passaram, nos dois sentidos da autoestrada, foram encaminhadas para as áreas de serviço. Foram fiscalizados cerca de 80 carros e 19 foram apreendidos por apresentarem alterações de características.



"São alterações no escape, carroçaria e sistemas de iluminação, assim como nos componentes e acessórios não averbados no livrete. Para além disso, também os motores são mexidos para ficarem com mais potência", esclareceu o tenente- -coronel António Dias.



A operação, que tinha como objetivo preservar a segurança dos utentes e intercetar os ‘aceleras’ foi "um sucesso", adiantou o responsável das relações-públicas da GNR de Viseu.



Foram ainda levantados 71 autos de contraordenação, 67 por infrações ao Código da Estrada: 33 por excesso de velocidade e 20 por alterações das características dos carros.



Dois condutores foram detidos por conduzirem sob efeito de álcool e ontem foram presentes a um juiz de Viseu.



A GNR levantou também quatro autos de contraordenação por consumo de droga e apreendeu onze doses de haxixe.