Motociclista morre em despiste brutal

Paulo Martinez, de 40 anos, embateu em muro e foi projetado, em Esposende.

Por Fátima Vilaça e Diana Santos Gomez | 01:30

Um homem, de 40 anos, morreu na sequência de um violento despiste de moto, ao final da tarde desta sexta-feira, na estrada nacional 13, em Belinho, Esposende.



O alerta foi dado pelas 18h55. Paulo Martinez perdeu o controlo do motociclo numa zona de curva, quando viajava no sentido Viana do Castelo-Esposende, acabando por embater, primeiro, num automóvel estacionado e, depois, num muro, sendo aí projetado. O óbito foi declarado no local.



A vítima, que trabalhava em Espanha, mas residia em Esposende, deixa cinco filhos. A mãe do motociclista foi ao local e ficou em choque, sendo mesmo assistida pela Cruz Vermelha. A GNR realizou perícias para apurar as causas do acidente.



Também ontem, pelas 14h50, mas na EN125, junto a uma das entradas de Portimão, o embate entre uma carrinha e um camião foi fatal para um homem, que acabou por morrer carbonizado, já que a viatura ligeira se incendiou após o choque. O condutor do pesado sofreu ferimentos e foi encaminhado para o Hospital de Portimão.