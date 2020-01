Bebé prematura nasce na via pública em Lisboa com ajuda da PSP

A PSP ajudou no passado sábado uma mãe a dar à luz um bebé prematuro numa rua na freguesia de Arroios, em Lisboa, cerca das 18h25.



Um agente, após ter sido alertado por um transeunte da existência de alegados "distúrbios naquela artéria", deslocou-se para a rua em questão e, em vez de distúrbios, acabou por encontrar um aglomerado de pessoas à volta de uma mulher deitada no chão que se encontrava em trabalho de parto.





Após chamada para o 112, e uma vez que a cabeça do bebé já era visível, a operadora deu-lhe indicações médicas para que pudesse auxiliar a mãe durante o parto até à chegada dos meios de socorro.

Poucos minutos depois, e com as indicações da operadora da emergência médica, "nasceu uma menina com cerca de sete meses de gestação, a qual foi colocada em cima da mãe, aconchegada em cobertores, a fim de evitar o choque térmico", como relata a PSP em comunicado.

Mãe e filha foram transportadas para o Hospital Santa Maria e encontram-se bem de saúde.