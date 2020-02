Jovem de 21 anos colhido por comboio em Lisboa

Um homem de 21 anos sofreu na manhã desta sexta-feira ferimentos graves ao ser colhido por um comboio junto à estação de Santos, na avenida 24 de Julho, em Lisboa, explicou ao CM fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros.

O incidente ocorreu pelas 08h10 e às 08h40 a circulação de comboios, que chegou a estar condicionada, já se realizava com normalidade.

A vítima foi socorrida no local pelo INEM e transportada ao Hospital Francisco Xavier, em Lisboa.



A PSP investiga as circunstâncias do atropelamento ferroviário.