Guarda prisional agredido com balde do lixo ao separar rixa

Um guarda da cadeia de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, foi este domingo agredido com um balde do lixo e esmurrado por um recluso. Um grupo de presos iniciou uma discussão, com trocas de ameaças, o que levou o guarda a tentar acalmar os ânimos. Acabou atacado e foi assistido no hospital.



Ao CM, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais disse "que todas as situações de indisciplina são objeto de procedimento disciplinar e que, tendo os factos esse enquadramento, também de comunicação ao Ministério Público".

