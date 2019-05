PlayStation, droga e álcool apreendidos na cadeia do Linhó

Carregadores artesanais, 14 telemóveis, quatro objetos cortantes artesanais, duas seringas e pequenas quantidades de droga estão entre o material apreendido nas buscas realizadas na cadeia do Linhó, indicou esta quarta-feira a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.Em comunicado, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) adianta que realizou, entre as 21h00 e as 24h00 do dia 13 de maio, uma busca seletiva a 40 celas no Estabelecimento Prisional do Linhó, em Sintra.A DGRS refere que as buscas resultaram ainda na apreensão de quatro 'pen drives', duas seringas, 25 comprimidos e dois frascos de anabolizantes, cinco garrafas de bebida alcoólica produzida artesanalmente e 20 euros em dinheiro, além de alguns equipamentos elétricos autorizados, como televisões e 'playstation', mas que apresentavam quebra dos selos de segurança.Aquele organismo tutelado pelo Ministério da Justiça frisa que esta ação decorreu sem se verificar "qualquer tipo de incidentes" e os reclusos apanhados com os objetos e bens ilícitos vão ser alvo de um procedimento disciplinar ou criminal, tal como está previsto na Lei.Segundo o mesmo organismo, as buscas ao Estabelecimento Prisional do Linhó foram coordenada pela direção de serviços de segurança da DGRSP e inserida no trabalho de prevenção e combate à entrada e circulação de produtos e bens ilícitos em contexto prisional.Nas buscas estiveram envolvidos elementos do corpo da guarda prisional do Estabelecimento Prisional do Linhó, do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional (GISP) e foi apoiada por binómios cinotécnicos (GOC).