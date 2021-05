Os casos contra os poderosos poderão mudar de mãos com a extinção do Tribunal Central de Instrução Criminal.Investigações que visam por exemplo o ex-banqueiro Álvaro Sobrinho, o ex-homem forte da EDP António Mexia ou os presidentes dos principais clubes de futebol, como Vieira e Pinto da Costa, deverão ser redistribuídos pelos diversos tribunais de instrução criminal do País ...