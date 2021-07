Casa de Vieira não é vigiada pela PSP

Ao contrário do que aconteceu na noite em que Luís Filipe Vieira regressou pela primeira vez a casa, onde era visível um forte aparato e efetivo policial, este domingo nenhum agente da PSP vigiava a residência do presidente do Benfica suspenso, no concelho de Oeiras.As persianas das janelas estiveram corridas durante todo o dia. Também não se registou qualquer movimentação na zona. Durante a manhã de domingo, o segurança do condomínio disse ao Correio da Manhã que a mulher de Vieira lhe tinha ligado "a chorar", dizendo que o marido era "inocente e não tinha feito nada". Pediu ao funcionário que tentasse sensibilizar os jornalistas no sentido de respeitar a privacidade de toda família.