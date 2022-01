Violador irlandês muda residência para Portugal

Um milionário irlandês condenado a seis anos de prisão, em 2012, por ter violado uma jovem numa rua, em Dublin, na Irlanda, mudou a sua morada para Cascais. Esta informação foi publicada pelo jornal irlandês ‘Extra.ie’, que, através dos registos da empresa Interfirst Capital, da qual Anthony Lyons será um dos proprietários, teve conhecimento da sua mudança para Portugal. Segundo a mesma publicação, o milionário vive numa casa "isolada, na esquina de uma rua arborizada, perto da costa".O crime aconteceu há cerca de uma década, quando Anthony Lyons, agora com 60 anos, violou uma jovem, na altura com 26 anos. A vítima estava a passar perto da residência do milionário quando este a atirou para uns arbustos e lhe tapou a boca antes de a violar. O milionário deixou um guarda-chuva no local, o que fez com que as autoridades chegassem até ele. Foi detido e, para além da pena de prisão a que foi condenado, pagou uma indemnização de cerca de 200 mil euros à vítima, que o identificou. Na altura em que cometeu o crime liderava a empresa de aviação Santos Dumont.